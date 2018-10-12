日本 経済
2018/10/12（金）
【予定】12日 ＩＭＦ・世界銀行年次総会ほか
【国内】 ＜経済＞ ・世耕弘成経済産業相が、日中韓や東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）など16カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）の閣僚会合に出席するためシンガポール訪問（～14日。会合は13日に開催） ＜社会＞ ・日本女性会議2018ｉｎ金沢 （～14日…
関連国・地域： 中国／香港／台湾／韓国／タイ／ベトナム／ミャンマー／カンボジア／マレーシア／シンガポール／インドネシア／フィリピン／インド／日本
関連業種： 自動車・二輪車／電機／食品・飲料／医療・医薬品／鉄鋼・金属／農林・水産／その他製造／運輸／ＩＴ・通信／小売り・卸売り／サービス／マクロ・統計・その他経済／雇用・労務／社会・事件
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