日本 経済
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【予定】12日　ＩＭＦ・世界銀行年次総会ほか

【国内】 ＜経済＞ ・世耕弘成経済産業相が、日中韓や東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）など16カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）の閣僚会合に出席するためシンガポール訪問（～14日。会合は13日に開催） ＜社会＞ ・日本女性会議2018ｉｎ金沢 （～14日…

関連国・地域： 中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンインド日本
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