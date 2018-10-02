日本 経済
2018/10/02（火）
【予定】２日 ９月消費動向調査ほか
【国内】 ＜政治＞ ・安倍晋三首相が、内閣改造と党役員人事を実施 ＜経済＞ ・９月の消費動向調査（14時、内閣府） ＜社会＞ ・北海道胆振東部地震による地盤災害調査団速報会（13時、札幌市・北海道大学フロンティア応用科学研究棟） 【海外】（現地日程） ・ノー…
関連国・地域： 中国／香港／台湾／韓国／タイ／ベトナム／ミャンマー／カンボジア／マレーシア／シンガポール／インドネシア／フィリピン／インド／日本
関連業種： 自動車・二輪車／電機／食品・飲料／医療・医薬品／鉄鋼・金属／農林・水産／その他製造／運輸／ＩＴ・通信／小売り・卸売り／サービス／マクロ・統計・その他経済／雇用・労務／社会・事件
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