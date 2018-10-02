日本 経済
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【予定】２日　９月消費動向調査ほか

【国内】 ＜政治＞ ・安倍晋三首相が、内閣改造と党役員人事を実施 ＜経済＞ ・９月の消費動向調査（14時、内閣府） ＜社会＞ ・北海道胆振東部地震による地盤災害調査団速報会（13時、札幌市・北海道大学フロンティア応用科学研究棟） 【海外】（現地日程） ・ノー…

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