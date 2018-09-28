日本 経済
2018/09/28（金）
【人事】マクロミル副社長に佐々木徹氏ほか
会社人事 ▼マクロミル （26日）執行役副社長（執行役）佐々木徹 ▼大和証券グループ本社 （30日）退任 常務執行役白滝勝▽（10月１日）執行役 大塚祥史：白滝氏は常務執行役員 ▼藤久 （26日）常務（取締役）樹神雄二 ▼ハウスドゥ （26日）取締役 富田数明、松本裕敦…
関連国・地域： 中国／香港／台湾／韓国／タイ／ベトナム／ミャンマー／カンボジア／マレーシア／シンガポール／インドネシア／フィリピン／インド／日本
関連業種： 自動車・二輪車／電機／食品・飲料／医療・医薬品／鉄鋼・金属／その他製造／運輸／ＩＴ・通信／小売り・卸売り／サービス／マクロ・統計・その他経済／雇用・労務
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