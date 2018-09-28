日本 経済



【人事】マクロミル副社長に佐々木徹氏ほか 会社人事 ▼マクロミル （26日）執行役副社長（執行役）佐々木徹 ▼大和証券グループ本社 （30日）退任 常務執行役白滝勝▽（10月１日）執行役 大塚祥史：白滝氏は常務執行役員 ▼藤久 （26日）常務（取締役）樹神雄二 ▼ハウスドゥ （26日）取締役 富田数明、松本裕敦…

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