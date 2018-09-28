日本 経済
2018/09/28（金）
【予定】28日 ８月鉱工業生産指数速報ほか
【国内】 ＜経済＞ ・８月の有効求人倍率（８時30分、厚生労働省） ・８月の完全失業率（８時30分、総務省） ・８月の鉱工業生産指数速報（８時50分、経産省） ・９月18、19日の金融政策決定会合「主な意見」公表（日銀） 【海外】（現地日程） ・米８月個人所得・消費 …
関連国・地域： 中国／香港／台湾／韓国／タイ／ベトナム／ミャンマー／カンボジア／マレーシア／シンガポール／インドネシア／フィリピン／インド／日本
関連業種： 自動車・二輪車／電機／食品・飲料／医療・医薬品／鉄鋼・金属／農林・水産／その他製造／運輸／ＩＴ・通信／小売り・卸売り／サービス／マクロ・統計・その他経済／雇用・労務／社会・事件
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