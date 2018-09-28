日本 経済
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【予定】28日　８月鉱工業生産指数速報ほか

【国内】 ＜経済＞ ・８月の有効求人倍率（８時30分、厚生労働省） ・８月の完全失業率（８時30分、総務省） ・８月の鉱工業生産指数速報（８時50分、経産省） ・９月18、19日の金融政策決定会合「主な意見」公表（日銀） 【海外】（現地日程） ・米８月個人所得・消費 …

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