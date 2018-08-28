日本 経済
2018/08/28（火）
【予定】28日 中央省庁の障害者雇用水増し調査結果公表ほか
【国内】 ＜政治＞ ・政府が中央省庁の障害者雇用の水増し問題で調査結果公表（関係閣僚会議を開催し、調査結果を報告、公表） ＜経済＞ ・外食ビジネスウィーク2018＝第13回ラーメン産業展／第９回そば・うどん産業展／第11回居酒屋産業展／第６回カフェ・喫茶産業展／第２…
関連国・地域： 中国／香港／台湾／韓国／タイ／ベトナム／ミャンマー／カンボジア／マレーシア／シンガポール／インドネシア／フィリピン／インド／日本
関連業種： 自動車・二輪車／電機／食品・飲料／医療・医薬品／鉄鋼・金属／農林・水産／その他製造／運輸／ＩＴ・通信／小売り・卸売り／サービス／マクロ・統計・その他経済／雇用・労務／社会・事件
この記事は該当の有料サービスにご契約の方がご覧になれます。
契約されている方は、画面右側にある「各種ログイン」からログインを、
契約されていない方は2週間無料トライアルをご利用ください。
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。