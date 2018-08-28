日本 経済
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【予定】28日　中央省庁の障害者雇用水増し調査結果公表ほか

【国内】 ＜政治＞ ・政府が中央省庁の障害者雇用の水増し問題で調査結果公表（関係閣僚会議を開催し、調査結果を報告、公表） ＜経済＞ ・外食ビジネスウィーク2018＝第13回ラーメン産業展／第９回そば・うどん産業展／第11回居酒屋産業展／第６回カフェ・喫茶産業展／第２…

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