日本 経済



【人事】サンヨーハウジング名古屋社長に沢田康成氏ほか 新社長 ▼サンヨーハウジング名古屋 沢田 康成氏（さわだ・やすなり）愛知県立内海高中退。1990年サンヨーハウジング名古屋。取締役などを経て2017年11月から副社長。47歳。岐阜県出身。宮崎宗市社長は代表権のある会長。９月１日就任。 会社人事 ▼コジマ （11月中旬）取…

関連国・地域： 中国 ／ 香港 ／ 台湾 ／ 韓国 ／ タイ ／ ベトナム ／ ミャンマー ／ カンボジア ／ マレーシア ／ シンガポール ／ インドネシア ／ フィリピン ／ インド ／ 日本