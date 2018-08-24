日本 経済
2018/08/24（金）
【人事】サンヨーハウジング名古屋社長に沢田康成氏ほか
新社長 ▼サンヨーハウジング名古屋 沢田 康成氏（さわだ・やすなり）愛知県立内海高中退。1990年サンヨーハウジング名古屋。取締役などを経て2017年11月から副社長。47歳。岐阜県出身。宮崎宗市社長は代表権のある会長。９月１日就任。 会社人事 ▼コジマ （11月中旬）取…
関連国・地域： 中国／香港／台湾／韓国／タイ／ベトナム／ミャンマー／カンボジア／マレーシア／シンガポール／インドネシア／フィリピン／インド／日本
関連業種： 自動車・二輪車／電機／食品・飲料／医療・医薬品／鉄鋼・金属／その他製造／運輸／ＩＴ・通信／小売り・卸売り／サービス／マクロ・統計・その他経済／雇用・労務
この記事は該当の有料サービスにご契約の方がご覧になれます。
契約されている方は、画面右側にある「各種ログイン」からログインを、
契約されていない方は2週間無料トライアルをご利用ください。
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。