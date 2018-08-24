日本 経済
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【人事】サンヨーハウジング名古屋社長に沢田康成氏ほか

新社長 ▼サンヨーハウジング名古屋 沢田　康成氏（さわだ・やすなり）愛知県立内海高中退。1990年サンヨーハウジング名古屋。取締役などを経て2017年11月から副社長。47歳。岐阜県出身。宮崎宗市社長は代表権のある会長。９月１日就任。 会社人事 ▼コジマ （11月中旬）取…

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