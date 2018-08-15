日本 経済



【予定】15日 全国戦没者追悼式ほか ＜経済＞ ・７月の訪日外国人数（16時、観光庁） ＜社会＞ ・全国戦没者追悼式 （11時51分、東京都千代田区・日本武道館） ・お盆期間中の国内航空13社の国内線上り（～19日）およびＪＲの上り混雑ピーク ・北海道命名から150年 ＜文化＞ ・精霊流し（長崎市・思案橋ほ…

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