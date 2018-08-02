日本 経済
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【人事】三ツ知社長に中村和志氏ほか

新社長 ▼三ツ知 中村　和志氏（なかむら・かずし）立花学園松田高（現立花学園高）卒。1978年旧松下冷機。2007年三ツ知。タイ子会社社長を経て、18年１月から上席執行役員。58歳。神奈川県出身。荒木直人社長は顧問。９月27日就任。 外務省人事 （１日）官房審議官（官房参…

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