日本 経済
2018/08/02（木）
【人事】三ツ知社長に中村和志氏ほか
新社長 ▼三ツ知 中村 和志氏（なかむら・かずし）立花学園松田高（現立花学園高）卒。1978年旧松下冷機。2007年三ツ知。タイ子会社社長を経て、18年１月から上席執行役員。58歳。神奈川県出身。荒木直人社長は顧問。９月27日就任。 外務省人事 （１日）官房審議官（官房参…
関連国・地域： 中国／香港／台湾／韓国／タイ／ベトナム／ミャンマー／カンボジア／マレーシア／シンガポール／インドネシア／フィリピン／インド／日本
関連業種： 自動車・二輪車／電機／食品・飲料／医療・医薬品／鉄鋼・金属／その他製造／運輸／ＩＴ・通信／小売り・卸売り／サービス／マクロ・統計・その他経済／雇用・労務
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