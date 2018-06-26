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国家債務の救済基金、１億リンギ超え

国家債務の軽減に向けて設立した信託基金「マレーシア希望基金（ＴＨＭ）」の寄付額が25日午後３時時点で１億リンギ（約27億2,485万円）の大台を突破し、総額１億822万リンギに達した。スター（電子版）が伝えた。

ＴＨＭは国家債務の軽減を目指して創設されたもの。マハティール首相が創設を発表した５月30日から、１カ月未満での大台突破となった。


関連国・地域： マレーシア
関連業種： 社会・事件政治

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