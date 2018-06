テイクオフ:小欄でもたびたび登場し…

小欄でもたびたび登場したインドの大家さんが先月、亡くなった。階上に住むわたしは、“三女”としてかわいがられた。マレーシアから直行便で5時間半。週末を利用して飛んだ。

駐在の5年間、全く同じ間取りに住んでいたものの、階下で眠るとまた別世界。ベッドに横たわると置物のガネーシャやクリシュナ神と目が合い、壁に大きく貼られた瞑想する指導者のパネルはこちらを見ている。泣き疲れてか、青地に黄色い花柄のシーツの上では小宇宙に迷い込んだような感覚だった。

日系二輪の合弁相手企業(現在は解消)で工場長まで勤め上げ、日本びいきだった。「let you know one thing(いいか、教えてやろう)」の前ふりで、ヒンズー教の難しい教義などなく、業の果報をおとぎ話のように聞かせてくれた。終わりはいつも、「be brave, girl(勇敢に進め)」。ありがとう。(丑)