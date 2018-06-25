中国-陝西 運輸
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西安―平壌便、高麗航空が７月就航へ

北朝鮮の高麗航空が７月に、陝西省西安と北朝鮮の平壌を結ぶ路線を就航する予定であることが分かった。高麗航空による中国―平壌便の就航は、西安で５都市目になる。西安晩報（電子版）が22日伝えた。

陝西省観光発展委員会が明らかにした。詳細な運航スケジュールは不明。

高麗航空は北朝鮮唯一の航空会社で、中国との間ではこれまでに北京―平壌、遼寧省瀋陽―平壌、上海―平壌、四川省成都―平壌の４路線を就航している。このうち成都―平壌便は今月就航したばかりという。


関連国・地域： 中国-陝西北朝鮮
関連業種： 運輸・倉庫

トピックス 「北朝鮮　外交の行方」

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