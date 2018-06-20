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中国成都八益、首都郊外に大型家具卸売市場

中国・四川省の家具メーカー、成都八益家具集団の投資で改装が進められた家具・建築資材の卸売市場「成都八益中柬商貿城（中国語名）」が21日、カンボジアの首都プノンペン郊外の国道４号線沿いに開業する。華商日報（電子版）などが伝えた。

今回開業するのは、面積２万4,000平方メートルの第１期部分。21日から23日までは大規模なセールとカンボジア（四川）貿易ビジネス博覧会が開かれる。


関連国・地域： 中国カンボジア
関連業種： 製造一般商業・サービス

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