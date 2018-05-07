2018/05/07(月曜日）00:01（日本時間）更新
アジア経済ニュース
2018/05/07（月）
ベトナム政府は３日、英国やフランスなど欧州５カ国からの旅行者に対して入国ビザ（査証）の取得免除を３年間延長する措置を発表した。2015年７月に開始した５カ国のビザ免除はこれまで１年ごとに更新されてきたが、観光業界からの要望で３年とした。４日付サイゴンタイムズが報じた。
15年に始まった制度では、英国やドイツ、フランス、イタリア、スペインのパスポート保有者は、滞在期間が15日以内なら、パスポートの種類や入国目的を問わずビザが免除される。
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