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西欧５カ国からの旅行者、ビザ免除を延長

ベトナム政府は３日、英国やフランスなど欧州５カ国からの旅行者に対して入国ビザ（査証）の取得免除を３年間延長する措置を発表した。2015年７月に開始した５カ国のビザ免除はこれまで１年ごとに更新されてきたが、観光業界からの要望で３年とした。４日付サイゴンタイムズが報じた。

15年に始まった制度では、英国やドイツ、フランス、イタリア、スペインのパスポート保有者は、滞在期間が15日以内なら、パスポートの種類や入国目的を問わずビザが免除される。


関連国・地域： ベトナム欧州
関連業種： 観光・娯楽

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