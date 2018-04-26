韓国 経済
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２月出生児数が過去最低、27カ月連続減少

韓国統計庁が25日発表した「人口動向」によると、2018年２月の出生児数は２万7,500人と前年同月比で3,000人（9.8％減）減少し、同月ベースで過去最低となった。27カ月連続で減少。子どもを多く出産する30～34歳の女性人口の減少や、結婚をしない若者が増えたことが背景にある。

一方、２月の死亡者数は２万5,000人で、前年同月比2,100人（9.2％）増加。人口減少の速度が一段と速まっている。


関連国・地域： 韓国
関連業種： 経済一般・統計社会・事件

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