2018/04/26(木曜日）00:01（日本時間）更新
アジア経済ニュース
2018/04/26（木）
韓国統計庁が25日発表した「人口動向」によると、2018年２月の出生児数は２万7,500人と前年同月比で3,000人（9.8％減）減少し、同月ベースで過去最低となった。27カ月連続で減少。子どもを多く出産する30～34歳の女性人口の減少や、結婚をしない若者が増えたことが背景にある。
一方、２月の死亡者数は２万5,000人で、前年同月比2,100人（9.2％）増加。人口減少の速度が一段と速まっている。
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