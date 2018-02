日系イベント情報(2月2回目)

◆福岡食材フェア 主催:The Mira Hong Kong、福岡県香港事務所 日程:3月8~22日 場所:WHISK(ミラ5階) ◆MiyazakiGyu―Savour the Taste of Champion Japanese Wagyu Seared to Perfection on Hong Kong's only charcoal grill 主催:インターコンチネンタル香…