2018/01/04(木曜日）00:01（日本時間）更新
アジア経済ニュース
2018/01/04（木）
カンボジアのコングロマリット（複合企業）チップモンは、南部カンポット州に新設したセメント工場を一部稼働した。投資額は２億6,200万米ドル（約290億円）。プノンペン・ポスト（電子版）が伝えた。
タイ企業と合弁で設立したセメント子会社チップモン・インシー・セメントを通じ、同州トゥークミャ地区に新設した。年産能力は約200万トンで、雇用創出は400人。国内４カ所目のセメント工場になるという。
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