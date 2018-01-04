カンボジア 製造
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チップモン、南部でセメント工場一部稼働

カンボジアのコングロマリット（複合企業）チップモンは、南部カンポット州に新設したセメント工場を一部稼働した。投資額は２億6,200万米ドル（約290億円）。プノンペン・ポスト（電子版）が伝えた。

タイ企業と合弁で設立したセメント子会社チップモン・インシー・セメントを通じ、同州トゥークミャ地区に新設した。年産能力は約200万トンで、雇用創出は400人。国内４カ所目のセメント工場になるという。


関連国・地域： タイカンボジア
関連業種： 製造一般金融・保険

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