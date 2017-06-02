韓国 経済
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韓国の国際競争力、２年連続29位

スイスの国際経営開発研究所（ＩＭＤ）が発表した「2017年国際競争力評価順位」によると、韓国は63カ国・地域中、昨年と同様の29位だった。労使関係や企業経営、政府の効率性などで低評価を受けた。ソウル経済新聞などが伝えた。

労働市場と企業の経営慣行は最下位圏となった。労働市場部門は昨年より１段階低い52位。細部項目では労使関係が62位だった。経営慣行は59位で、理事会（取締役会）の会社経営監督の効果性、会計監査の適切性がともに最下位、経営陣の社会的責任、管理者の信頼性も60位と低かった。

昨年からの国政混乱の影響で、社会統合の程度に関する順位は43位から55位にランクダウン。政治不安の危険度は59位だった。

一方、科学インフラは８位、財政政策部門は15位、技術インフラは17位など、上位にランクインした分野もあった。

ＩＭＤは今年から、技術の変化に対する各国の適応力や技術開発能力を評価する「デジタル競争力順位」も発表。韓国は19位だった。


関連国・地域： 韓国
関連業種： 経済一般・統計ＩＴ・通信雇用・労務政治

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