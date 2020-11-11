台湾 ニュース

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台湾社会

コロナワクチン、外国人も可

高齢者らに限定、接種には遅れも（11/06）

衛生福利部の中央流行疫情指揮中心はコロナワクチンに関して、居留証を持つ外国人を公費での接種対象とする方針を明らかにした（国光生物科技のサイトから）
台湾政府は新型コロナウイルス感染症のワクチンに関して、居留証を持つ外国人も公費での接種対象とする方針だ。ただ、現時点での接種対象は台湾人か外国人かを問わず、医療関係者や中高齢者、持病を持つ人などに限ら…
台湾ＩＴ

４ＱノートＰＣ出荷、宏碁がアップル超えか（13:14）New!

電子時報系の市場調査会社、デジタイムズ・リサーチはこのほど、2020年第４四半期（10～12月）の世界のノー…

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台湾ＩＴ

鴻海の10月売上高が今年最高、前月比３割増（11/06）

ＥＭＳ（電子機器の受託製造サービス）世界最大手、鴻海精密工業が５日発表した2020年10月の連結売上高は、…

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台湾ＩＴ

ラーガン、10月の売上高が２割減に（11/06）

台湾の光学デバイス大手、大立光電（ラーガン・プレシジョン）が５日発表した2020年10月の連結売上高は、前…

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台湾ＩＴ

世界先進が買収機会模索、生産拡大へ（11/06）

ファウンドリー（半導体の受託製造）世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）傘下で、８インチウエハーを…

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台湾ＩＴ

エイサー、３Ｑ純利益は約10年ぶり高水準（11/06）

台湾パソコン大手の宏碁（エイサー）が４日発表した2020年第３四半期（７～９月）連結決算は、純利益が前年…

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台湾ＩＴ

ＴＳＭＣと鴻海、米国での計画に変更なし（11/06）

ファウンドリー（半導体の受託製造）世界大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）とＥＭＳ（電子機器の受託製造…

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台湾ＩＴ

国巨、超小型チップ抵抗器の生産拡大へ（11/06）

台湾受動部品大手の国巨（ヤゲオ）は、超小型チップ抵抗器の生産拡大に向けて資本的支出（研究開発費や設備…

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台湾ＩＴ

液晶ディスプレー世界出荷、20年は５％増へ（11/06）

台湾の市場調査会社、集邦科技（トレンドフォース）は４日、世界の2020年の液晶ディスプレー出荷台数が前年…

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台湾食品

大成、中越で食肉加工・飼料工場を建設（11/06）

台湾の食品・飼料大手、大成集団は４日、中国安徽省とベトナムにそれぞれ生産拠点を建設すると発表した。鶏…

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台湾繊維

ジバンシーが台湾市場撤退、店舗を閉鎖（11/06）

フランス服飾ブランドのジバンシーは４日、台湾市場から撤退した。台北市信義区のショッピングセンター（Ｓ…

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台湾医薬

日立系の再生医療企業、20億元の増資へ（11/06）

日立製作所グループの台湾合弁会社で、再生医療を手掛ける楽迦再生科技は近く約20億台湾元（約73億円）の増…

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台湾医薬

工研院、ＳＭＢＣと健康産業ウェブセミナー（11/06）

台湾政府系研究機関の工業技術研究院（ＩＴＲＩ、工研院）は４日、三井住友銀行とともに、台湾の超高齢化社…

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台湾サービス

上村牧場、台北に海外１号店（11/06）

上村牧場は海外１号店を台北市に出店し、台湾和民餐飲の林秋松董事長（左２）らが記念式典に参加＝５日（ＮＮＡ撮影）
外食大手のワタミと食肉会社カミチクホールディングス（鹿児島市）が展開する和牛焼き肉店「上村牧場」は、…

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台湾サービス

スターバックス、年内に台湾500店へ（11/06）

台湾流通大手の統一超商（ユニプレジデント・チェーンストア）傘下で、米コーヒーチェーン「スターバックス…

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台湾サービス

ウーバーイーツが莱爾富と提携、９日から（11/06）

米ウーバーのフードデリバリーサービス「ウーバーイーツ」は４日、台湾コンビニ大手の「莱爾富便利商店（ハ…

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台湾運輸

淡海ＬＲＴ藍海線、15日開通へ（11/06）

淡海ＬＲＴの路線図（新北捷運公司提供）
新北市政府は４日、淡海ライトレール（ＬＲＴ）藍海線の第１期区間が15日に開通すると発表した。まずは３…

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台湾金融

５日指数は続伸、ハイテク株が押し上げ（11/06）

５日の台湾株式市場で、加権指数は４日続伸した。終値は前日比50.90ポイント（0.40％）上昇し12,918.80ポイ…

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台湾金融

10月の外貨準備高、17カ月連続で過去最高（11/06）

台湾の中央銀行が５日発表した10月末時点の外貨準備高は5,012億4,100万米ドル（約52兆円）となり、過去最高…

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台湾経済

10月ＣＰＩが0.24％下落、９カ月連続（11/06）

台湾の行政院主計総処（統計局）が５日発表した2020年10月の消費者物価指数（ＣＰＩ、16年＝100）は、前年同…

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台湾経済

「ビジネス・バブル」、最速９日の週開始へ（11/06）

台湾経済部（経済産業省）の王美花部長（経産相）は４日、ビジネス目的の訪台者に対する検疫措置を条件付き…

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台湾社会

新型コロナ感染者、569人に（11/06）

台湾衛生福利部（衛生省）の中央流行疫情指揮中心は５日、新型コロナウイルス感染症の感染者を新たに１人確…

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台湾経済

その他のニュース（５日付）（11/06）

◆書画カメラの円展とゼンハイザー、戦略提携 書画カメラやビデオ会議システムを手掛ける台湾の円展科技（…

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台湾経済

〔台湾人事〕台湾光罩の総経理に朱憲国氏（11/06）

台湾上場企業の人事（11月４～５日発表） ▼台湾光罩（ＰＫＬＴ、フォトマスク） （11月４日）董事長　朱…

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台湾経済

〔10月の台湾企業売上高〕貿聯が５％増収（11/06）

台湾上場企業の売上高（10月） ▼貿聯国際（コネクター） 21.66億元（5.3％） ▼鴻海精密工業（ＥＭＳ）…

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台湾社会

〔のぞき見〕長栄集団、社員旅行は疑似出境（11/06）

長栄集団は、傘下の従業員と家族の社員旅行として疑似出境ツアーを実施する＝金門（ＮＮＡ撮影）
海運や航空などの企業を傘下に持つ台湾の長栄集団（エバーグリーングループ）は４日、傘下の従業員と家…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）（11/06）

本文なし

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ベトナム建設

南部の不動産開発業者、相次ぎ北部に進出（11/06）

ベトナム南部の不動産開発会社が、相次いで北部に進出している。住宅市場が低迷しているホーチミン市に対し…

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）（11/06）

本文なし

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韓国電機

ＬＧの超小型空気清浄機、台湾などで発売（11/06）

韓国ＬＧ電子が、マスクのように身に着けることができる超小型の空気清浄機を台湾と香港、イラクで発売した…

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アジア経済

【アジア・豪州経済統計】2020年11月（11/06）

本文なし

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