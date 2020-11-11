ラオス ニュース

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）（10/30）

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タイ公益

ラートの子会社、ラオスの発電所運転を受注（10/30）

タイの発電会社ＲＡＴＣＨ（ラート）グループは28日、ラオスに設立した全額出資子会社ラート・ラオ・サービ…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）（10/29）

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ラオス運輸

国境４カ所、商業利用に一時再開（10/28）

ラオス政府は、インフラ整備事業や鉱物などの輸出を促進するため、北部ルアンナムター県、ビエンチャン県、…

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ラオス経済

【新ラオス法】第21回・土地法の改正について（第２回）（10/28）

前回に続く第２弾ですが、ラオスでは建物を登記する制度が存在せず、土地権原書には建物の存在が記載される…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）（10/28）

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ASEAN経済

【東南アジア人材の勘所】ＡＳＥＡＮ域内に見る日本企業の人材育成（10/28）

第４回 今月は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）域内における日本企業の人材育成への取り組みについて…

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タイ製造

ラート、ラオスで木質ペレット原料を調査（10/28）

タイの発電会社ＲＡＴＣＨ（ラート）グループは26日、ラオスで木質ペレットの原料にする樹木の栽培について…

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ラオス医薬

中国人の入国規制緩和へ、隔離期間短縮など（10/27）

ラオス政府の新型コロナウイルス対策委員会は、新型コロナの水際対策として導入している入国規制を、中国人…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）（10/27）

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日本経済

【日本の税務】介護保険について（10/27）

第267回 福本さん：みらい先生、こんにちは。私は昨年夏からベトナムに赴任していて、ようやくこちらの生活…

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ラオス経済

余剰水力発電で肥料生産、日本企業が調査へ（10/26）

東京工業大学の関係者などが出資するつばめＢＨＢ（東京都中央区）は22日、ラオスで水力発電所の余剰電力を…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）（10/26）

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ラオス車両

電力公社、ＥＶ分野で中国企業と協力へ（10/23）

ラオス電力公社（ＥＤＬ）は20日、中国の吉利科技集団とラオスの電気自動車（ＥＶ）分野の発展に向けて協力…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）（10/23）

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ラオス運輸

ラオス南部の新鉄道計画、タイ企業と覚書（10/22）

ラオス中部から南部を鉄道でつなぐ計画が持ち上がっている。同国政府は16日、鉄道敷設計画の事業化調査につ…

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ラオス医薬

約40日ぶりに確認、24人目のコロナ感染者（10/22）

ラオスで21日、約40日ぶりに新型コロナウイルスの新たな感染者が見つかった。累計の感染者数は24人になった…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）（10/22）

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ラオス建設

バンビエンのＳＥＺ、事業化調査完了（10/21）

中国系ラオ・バンビエン・ニュー・エリア・デベロップメント・カンパニーは、ラオス・ビエンチャン県の観光…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）（10/21）

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ラオス観光

ルアンパバーン、観光客誘致にインフラ整備（10/20）

ラオス北部ルアンパバーン県は、観光客の誘致に向けたインフラ整備を促進する方針を示している。ビエンチャ…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）（10/20）

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ASEAN経済

東南ア経済でベトナム頭角　今年４位浮上、１人当たり６位に（10/20）

ベトナムが経済成長を続けており、ＡＳＥＡＮで存在感が高まっている＝ホーチミン市
東南アジアで、ベトナム経済の存在感が高まっている。国際通貨基金（ＩＭＦ）が今月に発表した世界経済見通…

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タイ運輸

タイ・ラオス第５友好橋、タイ側が建設開始（10/20）

タイ運輸省国道局のサラウット局長は、東北部ブンカン県とラオス中部ボリカムサイ県パクサンを結ぶ「タイ・…

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ラオス医薬

7100人以上がデング熱に感染、12人死亡（10/19）

ラオス保健省によると、今年に入ってから12日までに7,100人以上がデング熱に感染し、このうち12人が死亡した…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）（10/19）

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ラオス政治

中国の王外相がラオス訪問、支援強化で合意（10/16）

中国の王毅国務委員兼外相は14日、ラオスを公式訪問し、サルムサイ外相と会談した。両外相は２国間の協力関…

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ラオス医薬

就業許可も、入国後の隔離措置を緩和（10/16）

ラオス政府は14日、新型コロナウイルスの市中感染が収束した国・地域からの渡航者を対象に、入国後の隔離措…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）（10/16）

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タイ金融

アユタヤ銀、ラオス開発銀と即時送金で提携（10/16）

三菱ＵＦＪ銀行のタイ連結子会社のアユタヤ銀行は14日、ラオスの国営商業銀行のラオス開発銀行（ＬＤＢ）と…

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