カンボジア ニュース

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）（10/30）

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（29日）（10/30）

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月29日時点）（10/30）

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カンボジア金融

中銀発行のデジタル通貨、日米欧に先駆け（10/29）

【ハノイ共同】カンボジアで中央銀行が発行するデジタル通貨「バコン」の運用が28日、正式に始まった。日本…

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カンボジア金融

小口金融の不良債権比率、８月末は2.3％（10/29）

カンボジア国立銀行（中央銀行）のチア・セレイ統括局長は、マイクロファイナンス（小口金融）業界の８月末…

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カンボジア金融

外貨建て預金比率、10年前と大きな変化なし（10/29）

カンボジアでは、全預金に占める外貨建ての比率が引き続き高いことが分かった。国際通貨基金（ＩＭＦ）によ…

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カンボジア経済

首相、関連４省に洪水被害の調査を指示（10/29）

カンボジアのフン・セン首相は、公共事業・運輸省など４省に対して、先の洪水による被害の実態を早急に調査…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）（10/29）

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ベトナム商業

ＦＡＤＯ、新興国輸入を支援　越境ＥＣの実態と規制強化（下）（10/29）

ミックゾーンの越境ＥＣプラットフォーム「ＦＡＤＯ」のウェブサイト
ベトナムのミックゾーングループは、越境電子商取引（ＥＣ）プラットフォーム「ＦＡＤＯ」を展開する。同サ…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月28日時点）（10/29）

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カンボジア医薬

北西州の病院整備、ＪＩＣＡが21.5億円支援（10/28）

国際協力機構（ＪＩＣＡ）は26日、カンボジア政府との間で、北西部シエムレアプ州の病院整備計画に関する無…

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カンボジア経済

ＯＣＩＣ、衛星都市開発に25億ドル投資計画（10/28）

カンボジアのコングロマリット（複合企業）オーバーシーズ・カンボジア・インベストメント（ＯＣＩＣ）は、…

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カンボジア経済

通関業者のライセンス料、今年は支払い免除（10/28）

カンボジア財務経済省傘下の関税消費税総局（ＧＤＣＥ）が、今年は通関業者に対してライセンス料の支払いを…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）（10/28）

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ASEAN経済

【東南アジア人材の勘所】ＡＳＥＡＮ域内に見る日本企業の人材育成（10/28）

第４回 今月は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）域内における日本企業の人材育成への取り組みについて…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月27日時点）（10/28）

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カンボジア運輸

ＡＮＡの成田ープノンペン運休、１月末まで（10/27）

全日本空輸（ＡＮＡ）は26日、成田とカンボジアの首都プノンペンを結ぶ直行便の運休を来年１月末まで継続す…

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カンボジア経済

対タイ貿易、１～９月は19％減の55億ドル（10/27）

カンボジアとタイの二国間貿易額は2020年１～９月に約55億6,900万米ドル（約5,840億円）と、前年同期比で19…

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カンボジア経済

21年度歳出は76億米ドル、閣僚評議会で承認（10/27）

カンボジア閣僚評議会（内閣に相当）は23日、2021年度国家予算案を承認した。歳出額は約76億2,000万米ドル（…

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カンボジア建設

南部カンポットでゴルフ場開発、別荘も併設（10/27）

カンボジア南部のカンポット州で24日、ゴルフ場「ゴルフハーモニー」の開発事業が始動した。面積は27.3ヘク…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）（10/27）

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日本経済

【日本の税務】介護保険について（10/27）

第267回 福本さん：みらい先生、こんにちは。私は昨年夏からベトナムに赴任していて、ようやくこちらの生活…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月26日時点）（10/27）

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ベトナム社会

ベトナム人殺人未遂容疑、７人再逮捕（10/27）

【共同】ベトナム人技能実習生の男性２人の頭を包丁で切り付けたとして、三重県警四日市北署などは26日、殺…

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カンボジア資源

中国企業、製油所の建設に関心（10/26）

カンボジア鉱業・エネルギー省は、中国系ハイナン・スターライト・ケミカルがカンボジアでの製油所の建設に…

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カンボジア経済

キャピタルゲイン税、22年１月に導入延期（10/26）

カンボジア租税総局（ＧＤＴ）は、来年１月に予定していた資産売却益（キャピタルゲイン）税の導入を2022年…

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カンボジア経済

米保険大手、メットフォンなど２社と提携（10/26）

カンボジアの保険業界で、デジタル化の促進に向けた新たな取り組みが始動した。「メットフォン」ブランドの…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）（10/26）

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月23日時点）（10/26）

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カンボジア政治

日本、コロナ支援で250億円の借款を約束（10/23）

日本の外務省は21日、同日に茂木敏充外相とカンボジアのプラク・ソコン外相が電話会談したと発表した。茂木…

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