ＮＩＯの11月販売、76％増の3.6万台

中国上海ＮＩＯの11月販売、76％増の3.6万台車両NEW国・地域中国上海業種車両関連タグ中国自動車統計自動車統計小鵬汽車の11月新車販売、19％増の3.7万台中国広東車両統計自動車NEW吉利汽車の11月販売、単月過去最高台数に中国浙江車両貿易統計自動車NEW北汽新能源の11月販売、２倍の3.2万台中国北京車両統計自動車政策・法律・規制NEW賽力斯の11月販売36％増、８カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車NEWＮＩＯの11月販売、76％増の3.6万台中国上海車両統計自動車NEW奇瑞集団の11月販売、2.8％減の27万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW中国の最新ニュースＢＹＤの11月販売、３カ月連続のマイナス中国深セン車両統計自動車NEW億緯リ能、北欧企業に蓄電池を供給へ中国広東製造その他製造電力・ガス・水道NEW奇瑞集団の11月販売、2.8％減の27万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW各国・地域のトップ記事中国事業拡大意欲が最低更新PICK UP経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港「独立委員会」が火災調査PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾新車販売、11月は6.9％減PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ