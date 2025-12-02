アジア【マーケット】為替 2025/12/02（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】為替 2025/12/02（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/12/01（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/11/28アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/11/28（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/11/27アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/11/27（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース【インサイドＡＳＥＡＮ】日中逆転が常態化 （第10回）ＡＳＥＡＮのＦＤＩ動向（２）ASEAN経済マクロ経済NEWソフトバンクと安川電協業、ＡＩ搭載ロボット日本ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター精密機器NEWコメ５キロ3500円目指す、卸社長日本農水食品・飲料農林・水産卸売り各国・地域のトップ記事中国事業拡大意欲が最低更新PICK UP経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港「独立委員会」が火災調査PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾新車販売、11月は6.9％減PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ