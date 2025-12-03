ＮＺの就職率が30年来低水準に、企業は慎重

ニュージーランドＮＺの就職率が30年来低水準に、企業は慎重経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド金融一般小売りマクロ経済統計雇用・労務失業率【月次リポート】全国（11月）中国経済マクロ経済NEWブミプトラ2176万人、総人口の63.6％マレーシア社会統計保健医療不動産社会一般雇用・労務NEW【月次リポート】マレーシア（11月）マレーシア経済マクロ経済NEW25年労働参加率、４年連続低下 背景に高齢化、女性は増加傾向シンガポール経済統計雇用・労務NEW【月次リポート】インドネシア（11月）インドネシア経済マクロ経済自動車電機雇用・労務政策・法律・規制財政外食・飲食NEW【月次リポート】フィリピン（11月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ証券政治一般政策・法律・規制財政NEWオーストラリアの最新ニュース〔オセアニアン事件簿〕ＡＳＸまた失態、80社取引停止で各社に打撃オーストラリア金融ＩＴ一般食品・飲料証券保険卸売りNEW豪２大都市、利下げ期待薄で住宅市場冷却化かオーストラリア建設統計金融一般不動産本日のオーストラリア１行情報（１日付）オーストラリア経済マクロ経済各国・地域のトップ記事中国事業拡大意欲が最低更新PICK UP経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港「独立委員会」が火災調査PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾新車販売、11月は6.9％減PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ