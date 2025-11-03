10月のＧＳＴ税収4.6％増、本年度最低の伸び

インド10月のＧＳＴ税収4.6％増、本年度最低の伸び経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計財政自動車統計小米ＥＶの10月販売、４万台超え継続中国北京車両統計自動車NEW零ホウの10月販売が84％増、初の７万台超え中国浙江車両統計自動車NEW理想汽車の10月販売、38％減の3.2万台中国北京車両統計自動車事件NEWＮＩＯの10月販売93％増、過去最高を更新中国上海車両統計自動車NEW奇瑞集団の10月販売、3.3％増の28.1万台中国安徽車両貿易統計決算自動車NEW広州市のＧＤＰ、１～９月は4.1％成長中国広東経済マクロ経済統計NEWインドの最新ニュース外貨準備高、10月24日時点で6953億ドルインド金融統計金融一般NEW二輪ヒーローがフランスへ進出、欧州４カ国目インド車両自動車二輪車NEW大豆かすの輸出量、昨年度は11％減インド農水貿易統計食品・飲料農林・水産各国・地域のトップ記事香港７～９月ＧＤＰは3.8％増PICK UP経済マクロ経済統計電子・コンピューター金融一般設備投資証券その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW中国米中合意が輸出押し上げPICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW台湾３ＱのＧＤＰ成長率は7.64％PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ