ア開銀、タイの25年成長率予測2.8％に上げ

タイア開銀、タイの25年成長率予測2.8％に上げPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイその他製造観光マクロ経済ＣＰＩア開銀、タイの25年成長率予測2.8％に上げタイ経済マクロ経済その他製造観光NEW３月ＣＰＩ上昇率2.29％、２カ月ぶり拡大台湾経済マクロ経済統計ハノイの３月のＣＰＩ、前月から小幅上昇ベトナム経済マクロ経済統計３月の物価上昇率1.03％ 予測より下振れ、政府目標下回るインドネシア経済マクロ経済統計【月次リポート】インドネシア（３月）インドネシア経済マクロ経済消費者物価、３月0.84％上昇に鈍化タイ経済マクロ経済統計食品・飲料不動産建設・プラント陸運ＧＤＰ相互関税でＧＤＰ３％確保困難に、国発会台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWＧＤＰ成長率は３％維持も下振れリスク、ＤＢＳ台湾経済マクロ経済NEW健全財政強調も赤字拡大、尹前政権韓国経済マクロ経済統計財政NEWア開銀、タイの25年成長率予測2.8％に上げタイ経済マクロ経済その他製造観光NEW相互関税、ＧＤＰ下げ0.2～1.2％＝証券会社ベトナム経済マクロ経済貿易NEW24年の成長率0.7％減、震災で下押しリスクミャンマー経済マクロ経済統計災害NEWタイの最新ニュースプリンシパル、5.7億バーツで私立病院買収タイ医薬保健医療金融一般証券不動産建設・プラントNEW政府、米相互関税の対策案公表タイ経済貿易政策・法律・規制NEW飲料生産増強に42億円投資 サントリー合弁、シェア拡大へタイ食品マクロ経済食品・飲料設備投資建設・プラント環境イベント雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事香港運河売却の行方さらに混迷PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾鴻海、日産との協業に意欲PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW韓国車産業に２兆ウォン追加支援PICK UP車両貿易自動車金融一般政策・法律・規制外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ