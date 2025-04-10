ＧＭの中国販売、１～３月は微増の44.2万台

中国ＧＭの中国販売、１～３月は微増の44.2万台車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国米国自動車統計自動車統計ＧＭの中国販売、１～３月は微増の44.2万台中国車両統計自動車NEW福田汽車の３月販売、２カ月連続プラス中国北京車両統計自動車NEW宇通客車の24年は純利益2.3倍、販売好調中国河南車両貿易統計決算自動車NEW国民車プロトン３月販売、9.6％増の1.4万台マレーシア車両貿易統計自動車NEW２月失業率3.8％、３カ月ぶり下落フィリピン経済統計雇用・労務NEW米テスラのＥＶ、３月の豪販売台数53％減オーストラリア車両統計自動車政策・法律・規制NEW中国の最新ニュース江蘇無錫にセブンイレブン初出店、５月開業中国江蘇商業その他サービス小売りNEW宇通客車の24年は純利益2.3倍、販売好調中国河南車両貿易統計決算自動車NEW蘇州市のロボ産業、27年に２千億元目指す中国江蘇製造その他製造政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港運河売却の行方さらに混迷PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾鴻海、日産との協業に意欲PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW韓国車産業に２兆ウォン追加支援PICK UP車両貿易自動車金融一般政策・法律・規制外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ