３月ＣＰＩ上昇率2.29％、２カ月ぶり拡大

台湾３月ＣＰＩ上昇率2.29％、２カ月ぶり拡大経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計ＣＰＩ３月ＣＰＩ上昇率2.29％、２カ月ぶり拡大台湾経済マクロ経済統計NEWハノイの３月のＣＰＩ、前月から小幅上昇ベトナム経済マクロ経済統計NEW３月の物価上昇率1.03％ 予測より下振れ、政府目標下回るインドネシア経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】インドネシア（３月）インドネシア経済マクロ経済NEW消費者物価、３月0.84％上昇に鈍化タイ経済マクロ経済統計食品・飲料不動産建設・プラント陸運３月物価が前月比マイナス、１年ぶりベトナム経済マクロ経済台湾の最新ニュースラーガン、３月は前年同月比４割増収台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター農産物の業界団体、相互関税影響は様子見台湾農水貿易統計食品・飲料農林・水産その他サービスNEW海外マネーの純流出が高水準、米関税控え台湾金融統計金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ