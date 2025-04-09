トヨタの３月販売17％増、２カ月連続プラス

中国トヨタの３月販売17％増、２カ月連続プラス車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向トヨタの３月販売17％増、２カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW日産の３月販売25.9％減、12カ月連続減少中国車両統計自動車NEW車メーカーはＨＶ戦略を、国士舘大・助川教授タイ車両マクロ経済貿易自動車環境政策・法律・規制NEWホンダの３月販売8.8％減、ＮＥＶに押され中国車両統計自動車ホンダ現法の荒井新社長、電動化推進に意欲ベトナム車両自動車二輪車ホンダマレーシア、社長に矢崎氏が就任マレーシア車両自動車雇用・労務自動車統計トヨタの３月販売17％増、２カ月連続プラス中国車両統計自動車NEWＢＹＤのＥＶ販売、初の世界シェア首位へ中国車両統計自動車車部品NEW上汽通用五菱の新車販売、１～３月は12％増中国広西車両統計自動車NEW日産の３月販売25.9％減、12カ月連続減少中国車両統計自動車NEW東風汽車の３月販売、15％減の16.2万台中国湖北車両統計自動車ＩＴ一般その他製造車部品NEW一汽解放の24年は２割減益、資産の減損重し中国吉林車両統計決算自動車NEW中国の最新ニュース気候変動、中国のＧＤＰ５％以上損失も中国経済マクロ経済社会一般環境トランプ関税、中国企業から影響懸念の声中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制ＧＭの中国販売、１～３月は微増の44.2万台中国車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ