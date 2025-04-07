米相互関税で５万人が失業、国際商議所予想

マレーシア米相互関税で５万人が失業、国際商議所予想経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア米国マクロ経済貿易政策・法律・規制雇用・労務ＧＤＰ気候変動、中国のＧＤＰ５％以上損失も中国経済マクロ経済社会一般環境NEW２ＱのＧＤＰ成長率2.5％、香港大予測香港経済マクロ経済統計NEW米相互関税の損失ＧＤＰ比1.9％、商工大タイ経済マクロ経済貿易NEW１～３月成長率6.93％、20年以降で最高ベトナム経済マクロ経済統計NEW成長率6.9％、コロナ後最高 １～３月、米関税で先行きに不安ベトナム経済マクロ経済統計NEWダナン市、１～３月の成長率は11.36％ベトナム経済マクロ経済統計NEWマレーシアの最新ニュースアシアタ、ミャンマー事業の売却期限延長マレーシアＩＴＩＴ一般通信インフラ証券災害NEWパイプライン火災、家屋被害21億円＝州政府マレーシア社会石油・石炭・ガス社会一般事件NEW台湾のＭＳＩ、東マレーシアに進出マレーシアＩＴ電子・コンピューター小売りNEW各国・地域のトップ記事中国清明節の旅行市場が活況観光マクロ経済統計陸運海運空運観光娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEW香港ハンセン指数が歴史的暴落PICK UP金融貿易金融一般証券NEW台湾台湾株式、９割がストップ安PICK UP金融マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ