２月は経済活動鈍化、中銀報告書

タイ２月は経済活動鈍化、中銀報告書PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイマレーシアオーストラリア米国自動車二輪車車部品食品・飲料繊維鉄鋼・金属機械陸運海運空運電子・コンピューター石油・石炭・ガス観光マクロ経済統計自動車統計車業界が10年で７社に集約か ＢＹＤ・吉利が市場主導へ中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品NEW２月産業統計、生産・投資がプラス韓国経済マクロ経済統計NEW２月は経済活動鈍化、中銀報告書タイ経済マクロ経済統計自動車二輪車電子・コンピューター食品・飲料繊維鉄鋼・金属機械石油・石炭・ガス陸運海運空運観光車部品NEW食品値上げ4225品目、１年半ぶり高水準＝４月日本食品統計食品・飲料小売りNEW広州市の鉱工業生産、１～２月は1.9％減中国広東経済マクロ経済統計世界ビリオネア、中国は10年ぶり首位陥落中国経済マクロ経済統計タイの最新ニュース台湾系デルタ、株価が下げ止まらずタイ電機マクロ経済電機証券ＮＣハウジング、パナと省エネ住宅推進タイ建設電機不動産建設・プラント日系車工場、生産が正常化 地震の影響限定、郊外に利点タイ車両自動車その他製造機械災害NEW各国・地域のトップ記事香港民間オフィス空室率16.3％にPICK UP建設統計不動産建設・プラントNEW台湾先端２ナノ、今年後半量産へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEWタイ日系車工場、生産が正常化PICK UP独自車両自動車その他製造機械災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ