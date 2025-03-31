港湾売却、外資誘致に影響しない＝政府高官

香港港湾売却、外資誘致に影響しない＝政府高官経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般海運マクロ経済関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後港湾売却、外資誘致に影響しない＝政府高官香港経済マクロ経済金融一般海運NEW成長率見通し軒並み下方修正 ０％台予測も、米関税や消費不振韓国経済マクロ経済NEW金地金が最高値更新、貿易戦争への警戒感でベトナム金融金融一般NEW豪株暴落、あすの米関税発表前に不透明感オーストラリア金融金融一般証券NEW豪も「ＭＡＧＡ」を推進！ＮＺと通貨統合もオーストラリア社会社会一般NEW米国産ＬＮＧの関税撤廃も、印政府が検討インド資源貿易石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW香港の最新ニュース反落、ハンセン指数は0.6％安＝香港株式香港金融証券週末の中古住宅取引、大手２社とも２桁香港建設統計不動産NEWジョルダーノ、24年通期は37％減益香港繊維決算繊維小売り各国・地域のトップ記事香港民間オフィス空室率16.3％にPICK UP建設統計不動産建設・プラントNEW台湾先端２ナノ、今年後半量産へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEWタイ日系車工場、生産が正常化PICK UP独自車両自動車その他製造機械災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ