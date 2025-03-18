金地金が最高値更新、貿易戦争への警戒感で

ベトナム金地金が最高値更新、貿易戦争への警戒感で金融NEW国・地域ベトナム業種金融関連タグベトナム金融一般関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後港湾売却、外資誘致に影響しない＝政府高官香港経済マクロ経済金融一般海運NEW成長率見通し軒並み下方修正 ０％台予測も、米関税や消費不振韓国経済マクロ経済NEW金地金が最高値更新、貿易戦争への警戒感でベトナム金融金融一般NEW豪株暴落、あすの米関税発表前に不透明感オーストラリア金融金融一般証券NEW豪も「ＭＡＧＡ」を推進！ＮＺと通貨統合もオーストラリア社会社会一般NEW米国産ＬＮＧの関税撤廃も、印政府が検討インド資源貿易石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEWベトナムの最新ニュース米国産果物を輸入拡大へ、関税回避図るベトナム農水貿易農林・水産政策・法律・規制チェコ自動車大手に投資拡大要請、首相ベトナム車両自動車ホンダが電動バイクを公開、４月発売へベトナム車両二輪車各国・地域のトップ記事香港民間オフィス空室率16.3％にPICK UP建設統計不動産建設・プラントNEW台湾先端２ナノ、今年後半量産へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEWタイ日系車工場、生産が正常化PICK UP独自車両自動車その他製造機械災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ