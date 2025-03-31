広州市の鉱工業生産、１～２月は1.9％減

中国広東広州市の鉱工業生産、１～２月は1.9％減経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計広州市の鉱工業生産、１～２月は1.9％減中国広東経済マクロ経済統計NEW世界ビリオネア、中国は10年ぶり首位陥落中国経済マクロ経済統計NEW大連の１～２月経済統計、鉱工業は7.7％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計広東省の鉱工業生産、１～２月は2.8％増中国広東経済マクロ経済統計工業企業利益の改善が継続 25年１～２月、製造業回復鮮明中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品和泰汽車は45万台予測、25年の新車販売台湾車両統計自動車政策・法律・規制車部品中国の最新ニュースＴｉｋＴｏｋショップ、欧州３カ国に進出中国北京商業ＩＴ一般娯楽メディア小売りNEWテイクオフ：広州の自宅付近で何やら…中国社会建設・プラント観光社会一般NEW大都市の住宅市場、回復継続の流れ中国建設統計金融一般不動産建設・プラント各国・地域のトップ記事香港パナマ運河の売却契約を延期PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW中国浙江ＡＩ人材の新卒採用を強化PICK UPＩＴマクロ経済ＩＴ一般教育雇用・労務NEW台湾電気料金、４月値上げ見送りPICK UP公益電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ