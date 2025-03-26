青島の１～２月経済統計、鉱工業は9.3％増

中国山東青島の１～２月経済統計、鉱工業は9.3％増経済NEW国・地域中国山東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ青島の１～２月経済統計、鉱工業は9.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW【つれづれルピア】経済見通しの不確実性の高まりインドネシア金融マクロ経済金融一般NEW豪２月ＣＰＩ上昇率、2.4％に減速オーストラリア経済マクロ経済統計NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第20回＞警戒されたほどタカ派転せずオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW山東の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増中国山東経済マクロ経済貿易統計ＣＰＩ、電気代値上げで２％超上昇＝台経院台湾経済マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制貿易統計青島の１～２月経済統計、鉱工業は9.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW２月製造業生産高、1.3％低下 ８カ月ぶりマイナス、電子低迷でシンガポール経済マクロ経済統計その他製造NEW中銀、25年国際収支は赤字転落と予測フィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW山東の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増中国山東経済マクロ経済貿易統計河北の１～２月経済統計、鉱工業は7.0％増中国河北経済マクロ経済貿易統計ＢＹＤの24年12月期が好調 売上高は通期初のテスラ超え中国車両貿易統計決算自動車設備投資車部品中国の最新ニューステイクオフ：上海で開かれた自動車レ…中国社会社会一般ＢＹＤの24年12月期が好調 売上高は通期初のテスラ超え中国車両貿易統計決算自動車設備投資車部品小馬智行の24年決算、売上高伸びも赤字２倍中国広東車両決算自動車ＩＴ一般NEW各国・地域のトップ記事中国ホンダが広州で新型ＥＶ生産PICK UP車両自動車ＩＴ一般NEW香港「香港産」農産物に公的認証PICK UP農水統計ＩＴ一般食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW台湾健康意識広がるペット市場独自PICK UP経済マクロ経済食品・飲料保健医療イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ