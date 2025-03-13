上場企業の売上高、２月は27.8％増

台湾上場企業の売上高、２月は27.8％増経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計決算貿易統計上場企業の売上高、２月は27.8％増台湾経済マクロ経済統計決算NEW企業98％が新卒採用意向 テクノロジー発展でＺ世代需要増台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般雇用・労務NEW中国ファウンドリーが好調、国産化後押し中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制２月の新車販売は３割増 春節・販促効果、ＮＥＶも伸び中国車両貿易統計自動車２月の中小企業景況感、２カ月連続で悪化香港経済マクロ経済貿易統計卸売りその他サービス不動産小売り外食・飲食24年サービス業収益指数、12業種で上昇香港サービス統計保険卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運小売り外食・飲食台湾の最新ニュース「日台協力深めたい」、頼総統＝震災14年で投稿台湾社会社会一般政治一般外交工作機械の輸出額、19％減少 １～２月、需要低迷続く台湾製造貿易統計その他製造12日の為替、１米ドル＝32.962台湾元台湾金融金融一般NEW各国・地域のトップ記事香港中央が香港ごみの処理を検討PICK UP公益インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW韓国尹氏の弾劾審判日は厳戒態勢PICK UP安全情報政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交NEWタイ日タイ、脱炭素の協業進むPICK UP経済ベンチャー食品・飲料化学一般バイオ農林・水産環境イベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ