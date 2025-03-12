２月の中小企業景況感、２カ月連続で悪化

香港２月の中小企業景況感、２カ月連続で悪化経済国・地域香港業種経済関連タグ香港不動産卸売り小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計貿易貿易統計中国ファウンドリーが好調、国産化後押し中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制２月の新車販売は３割増 春節・販促効果、ＮＥＶも伸び中国車両貿易統計自動車２月の中小企業景況感、２カ月連続で悪化香港経済マクロ経済貿易統計卸売りその他サービス不動産小売り外食・飲食24年サービス業収益指数、12業種で上昇香港サービス統計保険卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運小売り外食・飲食工作機械の輸出額、19％減少 １～２月、需要低迷続く台湾製造貿易統計その他製造中小企業の商機は異分野参入 市場低迷で業況は低調＝日本公庫タイ金融統計その他製造金融一般イベント車部品香港の最新ニュース信和、生成ＡＩセンターに２億HKドル寄付香港ＩＴＩＴ一般不動産建設・プラント教育城市大、ビジネス向けＡＩ修士課程を開設香港ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター教育テイクオフ：パン、パン、パンと、歯…香港社会社会一般文化・宗教各国・地域のトップ記事シンガポールセールスフォース、５年で10億米ドル投資へＩＴＩＴ一般NEW中国２月の新車販売は３割増PICK UP車両貿易統計自動車香港タクシーがサービス差別化へPICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ