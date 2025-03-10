今年の投資申請、５兆円超目標＝委員会

タイ今年の投資申請、５兆円超目標＝委員会経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済設備投資ＧＤＰ今年の投資申請、５兆円超目標＝委員会タイ経済マクロ経済設備投資NEWＢＭＩ、25年の成長率予測を下方修正カンボジア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交NEW政策金利、年内は据え置き＝専門家予想マレーシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW飲料の特別消費税、課税増税は慎重に＝業界ベトナム食品マクロ経済食品・飲料政策・法律・規制財政ラム書記長、「民間は最重要なけん引役」ベトナム経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制一行ニュース（６日付）中国経済マクロ経済タイの最新ニュースアストンマーティン、新型高性能モデル発売タイ車両自動車NEW２月のＣＰＩ上昇率、11カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料タイ航空、モバイルバッテリーでの充電禁止タイ運輸空運各国・地域のトップ記事中国「日の丸ＥＶ」反撃開始PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW香港デリバルーが香港撤退PICK UPサービスＩＴ一般食品・飲料その他サービス陸運外食・飲食NEW台湾アジアトップのコーヒー園に独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ