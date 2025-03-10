１～２月対米輸出、16％増＝税関総局

ベトナム１～２月対米輸出、16％増＝税関総局経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計貿易貿易統計２月の掘削機販売５割増、春節のずれ影響中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラントNEW米国の貿易相手国・地域、24年は台湾７位台湾経済マクロ経済貿易統計NEW国内企業の97％「今年中に経済危機迎える」韓国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEW自動車生産、24年はマイナス 輸出は善戦も内需不振が影響韓国車両貿易統計自動車車部品NEW１～２月対米輸出、16％増＝税関総局ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW中老鉄路の貨物輸送量、累計5400万トン超ラオス運輸貿易統計陸運NEWベトナムの最新ニュース成長企業番付、不動産ガンティンがトップベトナム経済マクロ経済統計NEWバンカシュアランスに多数の違反、財務省ベトナム金融金融一般保険政策・法律・規制ＶＩＣＥＭ運営取引センター建設再開、ハノイベトナム建設不動産建設・プラント各国・地域のトップ記事中国「日の丸ＥＶ」反撃開始PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW香港デリバルーが香港撤退PICK UPサービスＩＴ一般食品・飲料その他サービス陸運外食・飲食NEW台湾アジアトップのコーヒー園に独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ