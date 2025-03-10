ラム書記長、「民間は最重要なけん引役」

ベトナムラム書記長、「民間は最重要なけん引役」経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済政策・法律・規制政治一般ＧＤＰ飲料の特別消費税、課税増税は慎重に＝業界ベトナム食品マクロ経済食品・飲料政策・法律・規制財政ラム書記長、「民間は最重要なけん引役」ベトナム経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制一行ニュース（６日付）中国経済マクロ経済中国、財政の再拡大示唆＝米貿易摩擦激化備え中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制消費財買い替え効果に期待感 ３兆元押し上げか、前年比２倍超中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制財政小売り１Ｑ経済成長3.4％、過去２年半で最高予測タイ経済マクロ経済政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース北部都市区、投資方針変更で土地使用料上昇ベトナム建設不動産デジタル通貨取引所試験運用へ、月内に決議ベトナム経済ＩＴ一般金融一般政策・法律・規制テイクオフ：友人のベトナム人が婚約…ベトナム社会社会一般各国・地域のトップ記事シンガポール宮城県が初の水産フェア開催PICK UP農水貿易食品・飲料農林・水産その他サービス小売り外食・飲食NEW香港ミシュラン店の閉店相次ぐPICK UPサービス食品・飲料観光メディア外食・飲食更新ミャンマー選挙「12月にも」、総司令官PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙外交各国・地域のトップ記事一覧へ