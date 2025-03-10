２月ＰＰＩは2.2％下落、29カ月連続

中国２月ＰＰＩは2.2％下落、29カ月連続経済国・地域中国業種経済関連タグ中国食品・飲料化学一般鉄鋼・金属農林・水産不動産建設・プラント石油・石炭・ガスマクロ経済統計自動車統計トヨタの２月販売15％増、２カ月ぶり増加中国車両統計自動車広汽集団の新車販売、２月は0.3％増中国広東車両統計自動車日産の２月販売24.7％減、11カ月連続減少中国車両統計自動車一汽ＶＷの２月販売、５％増の10万台中国吉林車両統計自動車東風汽車の２月販売、約５％増の10.9万台中国湖北車両統計自動車ホンダの２月販売26％減、値下げ競争で苦戦中国車両統計自動車中国の最新ニュースバイオ医薬の百済神州、24年は赤字３割縮小中国北京医薬決算医薬品バイオ一汽ＶＷの２月販売、５％増の10万台中国吉林車両統計自動車日産の２月販売24.7％減、11カ月連続減少中国車両統計自動車各国・地域のトップ記事シンガポール宮城県が初の水産フェア開催PICK UP農水貿易食品・飲料農林・水産その他サービス小売り外食・飲食NEW香港ミシュラン店の閉店相次ぐPICK UPサービス食品・飲料観光メディア外食・飲食更新ミャンマー選挙「12月にも」、総司令官PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙外交各国・地域のトップ記事一覧へ