中国、財政の再拡大示唆＝米貿易摩擦激化備え

中国中国、財政の再拡大示唆＝米貿易摩擦激化備え経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済貿易政策・法律・規制ＧＤＰ一行ニュース（６日付）中国経済マクロ経済NEW中国、財政の再拡大示唆＝米貿易摩擦激化備え中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW消費財買い替え効果に期待感 ３兆元押し上げか、前年比２倍超中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制財政小売りNEW１Ｑ経済成長3.4％、過去２年半で最高予測タイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEW銀行金利引き下げ進む、経済成長８％に向けベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW１～２月輸出、８％増どまり 米国向け堅調も関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW中国の最新ニューススマートロボット産業園区、杭州市で開園中国浙江製造ＩＴ一般その他製造精密機器機械政策・法律・規制NEWバスの中通客車、２月は１割増の826台中国山東車両統計自動車NEW京東の24年は71％増益、投資益などが貢献中国北京ＩＴ決算ＩＴ一般その他サービス倉庫陸運小売りNEW各国・地域のトップ記事香港香港は国際交流・協力深化をPICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾コーヒー栽培の100年独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産NEW韓国ロッテが財務体質改善へPICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ