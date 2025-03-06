２月物価2.9％上昇、テト後に落ち着く

ベトナム２月物価2.9％上昇、テト後に落ち着く経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済ＣＰＩ２月ＣＰＩ上昇率2.0％、石油類が高騰韓国経済マクロ経済統計NEW２月物価2.9％上昇、テト後に落ち着くベトナム経済マクロ経済NEWＮＺ準備銀総裁、任期満了前に突然辞任ニュージーランド金融マクロ経済金融一般NEWＧＤＰ目標「５％前後」維持 景気下支えへ財政赤字を拡大中国経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制財政下位所得層の物価、２月1.5％に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計消費者物価、２月2.1％上昇 ５カ月ぶり低水準、食料価格安定フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制小売りベトナムの最新ニュース「越製品は米市場で直接競合せず」、商工省ベトナム経済貿易外交NEWアッポタペイ、ＰＯＳ開拓 零細店を支援、26年黒字化へベトナム金融ベンチャーＩＴ一般金融一般２月外国人旅行者数、24％増の189万人ベトナム観光観光NEW各国・地域のトップ記事香港香港は国際交流・協力深化をPICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾コーヒー栽培の100年独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産NEW韓国ロッテが財務体質改善へPICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ