タイの仕向け地別の車輸出台数（25年１月）

タイタイの仕向け地別の車輸出台数（25年１月）車両国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車二輪車車部品統計貿易自動車統計長安汽車の２月販売、5.7％増の16.1万台中国重慶車両貿易統計自動車華為ＯＳ鴻蒙智行、２月新車販売は2.2万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般１月産業統計、生産・投資がマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資２月の韓国車販売4.1％増 国内で２桁増、現代自けん引韓国車両貿易統計自動車タイの仕向け地別の車輸出台数（25年１月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品１月のメーカー別車輸出、９社とも台数減タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品貿易統計長安汽車の２月販売、5.7％増の16.1万台中国重慶車両貿易統計自動車２月のＰＭＩ、５カ月ぶり悲観圏香港経済マクロ経済貿易統計酒税引き下げで取引量６割増、金額2.5倍に香港食品貿易統計食品・飲料政策・法律・規制24年の港湾貨物取扱量、５年ぶりプラス香港運輸貿易統計海運２月の韓国車販売4.1％増 国内で２桁増、現代自けん引韓国車両貿易統計自動車タイの仕向け地別の車輸出台数（25年１月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品タイの最新ニュースタイで核融合向け部材を製造 日新電機が試作品完成、納品視野タイ製造その他製造ＤＨＬ、ＥＶ供給網の関連事業に注力タイ運輸自動車倉庫陸運海運空運スーパーエナジー、子会社売却で黒字転換タイ公益決算電力・ガス・水道各国・地域のトップ記事香港長和が190億米ドルで港湾売却PICK UP運輸金融一般証券倉庫海運政治一般台湾「先端技術は台湾に残る」PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の韓国車販売4.1％増PICK UP車両貿易統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ