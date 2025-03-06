保健省とＦＴＩ、医療経済振興で協力

タイ保健省とＦＴＩ、医療経済振興で協力医薬国・地域タイ業種医薬関連タグタイ保健医療医薬品マクロ経済財政政策・法律・規制設備投資ＧＤＰＧＤＰ目標「５％前後」維持 景気下支えへ財政赤字を拡大中国経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制財政１人当たりＧＮＩ、1.2％増の3.66万ドルに韓国経済マクロ経済統計保健省とＦＴＩ、医療経済振興で協力タイ医薬マクロ経済保健医療医薬品設備投資政策・法律・規制財政豪ＧＤＰ、４Ｑ前期比0.6％増 消費伸び２年ぶり高水準オーストラリア経済マクロ経済統計【月次リポート】華南（２月）中国経済マクロ経済【月次リポート】香港（２月）香港経済マクロ経済貿易不動産建設・プラント陸運政治一般政策・法律・規制財政タイの最新ニュース新たな信用保証機関を設立、中小企業を支援タイ金融金融一般政策・法律・規制財政１Ｑ経済成長3.4％、過去２年半で最高予測タイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEW美容事業が過去５年に成長、登記数は２倍超タイ医薬統計保健医療その他サービス各国・地域のトップ記事香港長和が190億米ドルで港湾売却PICK UP運輸金融一般証券倉庫海運政治一般台湾「先端技術は台湾に残る」PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の韓国車販売4.1％増PICK UP車両貿易統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ