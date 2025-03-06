豪ＧＤＰ、４Ｑ前期比0.6％増

オーストラリア豪ＧＤＰ、４Ｑ前期比0.6％増消費伸び２年ぶり高水準経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計ＧＤＰＧＤＰ目標「５％前後」維持 景気下支えへ財政赤字を拡大中国経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制財政１人当たりＧＮＩ、1.2％増の3.66万ドルに韓国経済マクロ経済統計保健省とＦＴＩ、医療経済振興で協力タイ医薬マクロ経済保健医療医薬品設備投資政策・法律・規制財政豪ＧＤＰ、４Ｑ前期比0.6％増 消費伸び２年ぶり高水準オーストラリア経済マクロ経済統計【月次リポート】華南（２月）中国経済マクロ経済【月次リポート】香港（２月）香港経済マクロ経済貿易不動産建設・プラント陸運政治一般政策・法律・規制財政貿易統計長安汽車の２月販売、5.7％増の16.1万台中国重慶車両貿易統計自動車２月のＰＭＩ、５カ月ぶり悲観圏香港経済マクロ経済貿易統計酒税引き下げで取引量６割増、金額2.5倍に香港食品貿易統計食品・飲料政策・法律・規制24年の港湾貨物取扱量、５年ぶりプラス香港運輸貿易統計海運２月の韓国車販売4.1％増 国内で２桁増、現代自けん引韓国車両貿易統計自動車タイの仕向け地別の車輸出台数（25年１月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品オーストラリアの最新ニュース【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第14幕＞カラフルな黒オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制ＶＩＣ州企業破綻63％増、コロナ禍の名残かオーストラリア経済マクロ経済統計保健医療不動産政策・法律・規制豪１月の建設認可6.3％増、ＮＳＷ大型開発でオーストラリア建設マクロ経済統計建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事香港長和が190億米ドルで港湾売却PICK UP運輸金融一般証券倉庫海運政治一般台湾「先端技術は台湾に残る」PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の韓国車販売4.1％増PICK UP車両貿易統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ