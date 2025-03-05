経済成長率は0.5%増か、個人消費の回復で

オーストラリア経済成長率は0.5%増か、個人消費の回復で経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア卸売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計ＧＤＰ【月次リポート】華南（２月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】香港（２月）香港経済マクロ経済貿易不動産建設・プラント陸運政治一般政策・法律・規制財政NEW【月次リポート】台湾（２月）台湾経済マクロ経済NEW【ニューストップ５】2025年２月台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】韓国（２月）韓国経済マクロ経済社会一般政治一般NEW首相、ＧＤＰ3.5％成長目指す新戦略発表タイ経済マクロ経済貿易農林・水産インフラ電力・ガス・水道金融一般陸運海運空運観光環境政策・法律・規制NEWオーストラリアの最新ニュース〔ポッサムのつぶやき〕日本スキー場で喫煙の豪人、逆ギレ動画拡散オーストラリア社会観光社会一般事件NEW２大都市の住宅価格、一転上昇 早くも利下げ効果オーストラリア建設統計不動産建設・プラント政策・法律・規制本日のオーストラリア１行情報（４日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー対ロ関係強化で中国依存回避政治インフラ設備投資政治一般外交NEW中国ヒト型ロボットの高度化進行PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器機械政策・法律・規制NEW香港新光戯院が閉館PICK UP社会不動産観光娯楽社会一般文化・宗教NEW各国・地域のトップ記事一覧へ