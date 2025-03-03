日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年03月03日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年03月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年03月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月28日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年02月28日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月27日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年02月27日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米スタバが千人超削減、業績不振米国サービス決算食品・飲料雇用・労務外食・飲食ＶＷがベルギー工場閉鎖、欧州で初欧州車両自動車雇用・労務24年出生率0.75、９年ぶり増も世界最低水準韓国社会社会一般各国・地域のトップ記事香港本土テック企業が開発主導もPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政台湾対米投資、24年は過去最高PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の輸出１％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ