ＢＹＤとＤＪＩ、車載ドローンを共同開発

中国深センＢＹＤとＤＪＩ、車載ドローンを共同開発車両国・地域中国深セン業種車両関連タグ中国自動車その他製造電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略東風日産、自主開発のアーキテクチャー発表中国広東車両自動車ＩＴ一般車部品理想汽車の２月販売、３割増の2.6万台中国北京車両統計自動車吉利の２月販売、84％増の20.5万台中国浙江車両貿易統計自動車上汽の２月販売42％増、２カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車ＢＹＤの２月新車販売、2.6倍の32万台中国深セン車両統計自動車長城汽車の２月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両統計自動車中国の最新ニュース一行ニュース（３日付）中国経済マクロ経済富裕層が２年連続減少 不動産低迷など影響、移住計画も中国経済マクロ経済統計金融一般証券不動産社会一般上海軌道交通、24年単日平均利用は1027万人中国上海運輸統計インフラ陸運各国・地域のトップ記事香港本土テック企業が開発主導もPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政台湾対米投資、24年は過去最高PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の輸出１％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ