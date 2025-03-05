生活費高騰、要因は低生産性＝ＲＢＡ前総裁

オーストラリア生活費高騰、要因は低生産性＝ＲＢＡ前総裁経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済政策・法律・規制雇用・労務選挙ＧＤＰ【月次リポート】華南（２月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】香港（２月）香港経済マクロ経済貿易不動産建設・プラント陸運政治一般政策・法律・規制財政NEW【月次リポート】台湾（２月）台湾経済マクロ経済NEW【ニューストップ５】2025年２月台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】韓国（２月）韓国経済マクロ経済社会一般政治一般NEW首相、ＧＤＰ3.5％成長目指す新戦略発表タイ経済マクロ経済貿易農林・水産インフラ電力・ガス・水道金融一般陸運海運空運観光環境政策・法律・規制NEWオーストラリアの最新ニュース豪１月小売売上高0.3％増、全豪テニス後押しオーストラリア商業統計食品・飲料小売り外食・飲食NEWテイクオフ：夏のオーストラリアのフ…オーストラリア社会社会一般NEWテイクオフ：オーストラリアでは毎日…オーストラリア社会社会一般各国・地域のトップ記事ミャンマー対ロ関係強化で中国依存回避政治インフラ設備投資政治一般外交NEW中国ヒト型ロボットの高度化進行PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器機械政策・法律・規制NEW香港新光戯院が閉館PICK UP社会不動産観光娯楽社会一般文化・宗教NEW各国・地域のトップ記事一覧へ