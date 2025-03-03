物価の上昇傾向続く、スタンチャート予想

ベトナム物価の上昇傾向続く、スタンチャート予想経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム米国マクロ経済ＣＰＩ物価の上昇傾向続く、スタンチャート予想ベトナム経済マクロ経済２月物価、25年ぶりマイナス 0.09％下落、電気料金の割引策でインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道発電設備容量を今年８％増へ 当局が目標、再生エネの建設加速中国公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制ＧＤＰ、10～12月は6.2％増 ４四半期ぶり拡大、個人消費が改善インド経済マクロ経済統計成都市、25年経済成長目標は「5.7％以上」中国四川経済マクロ経済政策・法律・規制電気代、政府補助延長なければ３割上昇かオーストラリア経済マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制ＧＤＰ富裕層が２年連続減少 不動産低迷など影響、移住計画も中国経済マクロ経済統計金融一般証券不動産社会一般物価の上昇傾向続く、スタンチャート予想ベトナム経済マクロ経済浙江省衢州市に保税区、同省13カ所目中国浙江経済マクロ経済貿易政策・法律・規制マカオの実質ＧＤＰ、24年は8.8％増マカオ経済マクロ経済統計財相、経済3.5％成長へ基本計画策定指示タイ経済マクロ経済政策・法律・規制トランプ政策で豪経済・外交混乱 一律関税も、オーカスは二の次？オーストラリア経済マクロ経済貿易鉄鋼・金属政治一般軍事外交ベトナムの最新ニュースカオバン省に新たな検問所、中国と貿易強化ベトナム経済マクロ経済貿易観光外交亜鉛めっき鋼流入、鉄鋼協会が商工省に対処要請ベトナム鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制日本向け運転手育成、日越教習所が提携ベトナム車両自動車その他サービス各国・地域のトップ記事香港本土テック企業が開発主導もPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政台湾対米投資、24年は過去最高PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の輸出１％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ